Jacqueline Otchere (MTG Mannheim) in Aktion. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler up-down up-down Leichtathletik Stabhochspringerin Otchere WM-Zehnte Von dpa | 18.07.2022, 05:07 Uhr

Stabhochspringerin Jacqueline Otchere hat bei der Leichtathletik-WM den zehnten Platz belegt. Die 26-Jährige von der MTG Mannheim scheiterte im Finale an 4,60 Meter und verpasste damit auch die Norm für die Europameisterschaft in München in drei Wochen.