Volleyball FOTO: Soeren Stache Volleyball-Bundesliga SSC-Coach Koslowski vor Halbfinale gegen Stuttgart Von dpa | 14.04.2022, 15:23 Uhr | Update vor 15 Min.

Die Bilanz in der laufenden Saison der Volleyball-Bundesliga spricht gegen den SSC Palmberg Schwerin, doch vor dem ersten Halbfinalspiel beim Titelfavoriten MTV Allianz Stuttgart am Samstag (19.30 Uhr) gibt sich Felix Koslowski kämpferisch: „Stuttgart ist natürlich Favorit, die Gejagten. Und wir sind die Jäger“, sagte der SSC-Coach am Donnerstag in Schwerin.