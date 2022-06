dpatopbilder - Sorgte bei den deutschen Meisterschaften für ein Glanzlicht: Sprinterin Gina Lückenkemper. Foto: Soeren Stache/dpa FOTO: Soeren Stache up-down up-down Deutsche Meisterschaften Sprinterin Gina Lückenkemper „fliegt“ bei Comeback zum Titel Von dpa | 26.06.2022, 12:46 Uhr

In Berlin sorgt Gina Lückenkemper mit ihrem 100-Meter-Sieg in 10,99 Sekunden für einen Glanzpunkt. Die 25 Jahre alte Sprinterin berichtet danach über eine schwierige Zeit in ihrem Leben.