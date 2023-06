Gerrit Nieberg Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Pferdesport Springreiter Gerrit Nieberg Zweiter im Großen Preis in Sopot Von dpa | 16.06.2023, 21:09 Uhr

Springreiter Gerrit Nieberg hat beim Großen Preis im polnischen Sopot knapp der Sieg verpasst. Der 30-Jährige aus Sendenhorst blieb am Freitag in der mit umgerechnet etwas mehr als 140.000 Euro dotierten Prüfung auf Blues d'Aveline in beiden Umläufen fehlerfrei.