Sportministerkonferenz FOTO: Jonas Walzberg „Hamburger Erklärung“ Sportministerkonferenz will Sportpolitik aktiver gestalten Von dpa | 08.04.2022, 20:51 Uhr | Update vor 13 Min.

Der Sport soll in Zukunft in allen Politikfeldern stärker berücksichtigt werden. Das ist das Ergebnis der außerordentlichen Sportministerkonferenz in Hamburg.