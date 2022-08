Die Sportanlagen für die Wettkämpfe beim Beachvolleyball sind auf dem Königsplatz aufgebaut. Foto: Sven Hoppe/dpa FOTO: Sven Hoppe up-down up-down European Championships Sportarten, Sender: Das Wichtigste zur EM in München Von dpa | 10.08.2022, 09:57 Uhr

In München beginnen am Donnerstag die European Championships. Bei dem Großevent werden tausende Athleten an den Start gehen. Der Einsatz des vielleicht größten deutschen Stars ist allerdings fraglich.