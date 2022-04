Wasserball FOTO: Bernd Thissen Deutsche Wasserball-Liga Spitzenspiel für Spandau in Hannover: Wollen Position nutzen Von dpa | 04.04.2022, 16:24 Uhr | Update vor 19 Min.

Die Wasserfreunde Spandau 04 wollen zum Hauptrundenabschluss der Gruppe A in der Wasserball-Bundesliga ihre Führung auch beim Titelverteidiger behaupten und als Spitzenreiter in die Playoffs starten. An diesem Dienstag (18.00 Uhr) treten die Berliner bei Waspo Hannover an. Der niedersächsische Gastgeber ist Zweiter mit 24:2 Punkten, Spandau liegt mit 26:0 Zählern vorn.