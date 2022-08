Julian Weber mit konzentriertem Gesichtsausdruck. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler up-down up-down Leichtathletik-EM Speerwerfer Weber will bei EM im finale abliefern Von dpa | 17.08.2022, 06:15 Uhr

Der derzeit beste deutsche Speerwerfer Julian Weber hat sich für die Leichtathletik-Europameisterschaften in München eine andere Herangehensweise als zuletzt bei der WM in den USA vorgenommen. In Eugene war der Mainzer nach einer starken Qualifikation dann im Finale nicht über Platz vier hinausgekommen, auch bei Olympia in Tokio war er im Vorjahr Vierter.