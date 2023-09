Das 75. Goldhelm-Rennen findet Sonntag, 24. September, im böhmischen Pardubitz (Pardubice) statt. Die Konkurrenz ist wie immer groß. Sie kommt mit 36 Fahrern aus 15 Ländern nach Tschechien. Die vielen deutschen Fans, vor allem aus Meck-Pomm und Brandenburg, freut das. Mit Patryk Dudek (2021), dem Lokalmatadoren Vaclav Milik (2017) und dem dänischen Altmeister Hans Andersen (2008) sind ehemalige Goldhelm-Champions dabei. Obwohl beim Grand Prix im dänischen Vojens schwer gestürzt und ins Krankenhaus eingeliefert, will auch der Australier Jason Doyle (Sieger 2018, 2019, 2020) starten und seinen vierten Goldhelm holen. Aber Vorsicht: Die Geschichte des Goldhelms hat gelehrt: Hier gewinnen die, mit denen man nicht rechnet, und es siegen einige nie, wie der sechsfache neuseeländische Weltmeister Ivan Mauger.

Da wäre vielleicht mal wieder ein deutscher Erfolg fällig. Josef Seidl gelang 1962 der letzte. Der 3. Platz des Güstrowers Hans-Jürgen Fritz 1971 sowie Martin Smolinskis (Olching) dritte Plätze 2015 und 2016 waren danach die bisher besten deutschen Platzierungen. Kevin Wölbert war 2010 im Großen Finale mit einem 4. Platz kurz vor dem Sprung auf das Podest. Im Vorjahr war der Heidhofer nach einer respektablen Leistung Fünfter. In diesem Jahr ist er wieder dabei, und das als neuer deutscher Meister. An seiner Seite weiß er Kai Huckenbeck (Werlte) und Norick Blödorn (Flintbek), im Vorjahr Gewinner des Goldenen Bandes der Junioren, und Celina Liebmann (Albaching). Blödorn will bei den Junioren sein Goldenes Band verteidigen. Patricia Erhart (Olching) und Mario Häusl (Landshut) unterstützen ihn. Das Unterfangen wird für Blödorn aber nicht einfach, weil der U21-Vize-Weltmeister Damian Ratajczak (POL) einer seiner größten Konkurrenten sein wird.

Däne Mikkel Michelsen führt SEC-Europameisterschaft an

Eingeläutet wird das Goldhelm-Wochenende Freitag mit dem Finale um die SEC-Europameisterschaft. Nach drei Rennen liegt der Däne Mikkel Michelsen mit 43 Punkten in Führung. Dem Europameister von 2019 und 2021 folgen sein Landsmann und Titelverteidiger Leon Madsen (35), der Güstrow-Sieger Janusz Kolodzej (POL/31) und der Lette Andzejs Lebedevs (28). Kai Huckenbeck ist als einziger Deutscher mit 23 Punkten Siebenter. Das dritte Rennen in Bromberg (Bydgoszcz) gewann Madsen (15) vor Michelsen (14) sowie den Polen Dominik Kubera und Kolodzej.

Kevin Wölbert nach seinem 5. Platz 2022 im Gespräch mit Andrzejs Lebedevs (l./LAT/4.) und dem Güstrower Bundesliga-Fahrer Timo Lahti (r./FIN/6.). Foto: Hans-Jürgen Kowalzik Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das Goldhelm-Wochenende:

Freitag, 22. September, 19.30 Uhr, Finale um die SEC-Speedway-Europameisterschaft

Sonnabend, 23. September, 13 Uhr, 49. Goldenes Band und Flat Track World Championship (mit Markus Jell, Altfrauenhofen)

Sonntag, 24. September, 12 Uhr, 75. Goldhelm von Tschechien