US Open Spanische Presse jubelt über Titel: Tenniskönig Carlos I. Von dpa | 12.09.2022, 10:37 Uhr

Der Sieg des erst 19-jährigen Spaniers Carlos Alcaraz im Finale der US Open in New York gegen den Norweger Casper Ruud (23) hat in spanischen Medien Euphorie ausgelöst.