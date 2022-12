Ramona Hofmeister Foto: Angelika Warmuth/Deutsche Presse up-down up-down Saisonstart Snowboarderin Hofmeister vor WM-Winter: „Eine Farbe fehlt“ Von dpa | 06.12.2022, 07:29 Uhr

Snowboarderin Ramona Hofmeister spürt trotz ihrer Riesenerfolge in den vergangenen Jahren keinen Druck. „Ich bin einfach stolz und ich genieße es, solange das so gut geht“, sagte die 26 Jahre alte Oberbayerin vor dem Saisonstart am Wochenende in Winterberg.