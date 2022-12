Karl Geiger Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Vierschanzentournee Skispringer Geiger: Tournee mit „eigenen Regeln“ Von dpa | 30.12.2022, 07:14 Uhr

Karl Geiger geht nach seinem guten Start in die Vierschanzentournee vor heimischer Kulisse in Oberstdorf etwas entspannter in die nächsten Springen.