Slalomrennen in Schweden Ski alpin: Mikaela Shiffrin siegt und krönt sich zur alleinigen Rekordhalterin Von dpa | 11.03.2023, 15:52 Uhr

87. Weltcup-Siege im alpinen Skirennsport – so viel hatte vor Mikaela Shiffrin noch niemand. Die US-Amerikanerin hat sich am Samstag im Slalom von Are zur alleinigen Rekordhalterin gekrönt. Doch die nächste historische Marke ist schon in ihrem Blickfeld.