ARCHIV - Im Juni 1997 kam es zum WM-Skandalkampf inklusive Biss ins Ohr zwischen Evander Holyfield (r) und Mike Tyson. Foto: Jeff Haynes/epa/dpa FOTO: JEFF HAYNES up-down up-down Box-WM Skandal-Kampf: Tyson 25 Jahre nach dem Ohrenbiss Von dpa | 27.06.2022, 10:05 Uhr

Am 28. Juni 1997 geht es um die WM im Schwergewicht, Mike Tyson will Revanche gegen Evander Holyfield. 25 Jahre später erinnert sich kaum noch jemand daran, wer gewann - aber jeder an den Ohrenbiss.