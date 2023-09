Laura Siegemund ist bei den US Open als letzter deutscher Tennisprofi noch in der Doppelkonkurrenz dabei. Die 35 Jahre alte Schwäbin und ihre russische Spielpartnerin Vera Swonarewa zogen am Sonntag (Ortszeit) mit 6:4, 6:4 gegen die Amerikanerinnen Robin Montgomery und Clervie Ngounoue ins Viertelfinale ein. Siegemund und Swonarewa hatten 2020 den Doppel-Titel beim Grand-Slam-Turnier in New York gewonnen.



Alle weiteren Deutschen im Doppel und Mixed sind derweil vorzeitig ausgeschieden. Andreas Mies verlor mit dem Amerikaner Mackenzie McDonald in der dritten Runde gegen das an Nummer drei gesetzte US-Duo Rajeev Ram und Joe Salisbury mit 3:6, 6:3, 2:6. Zudem scheiterten zum Ende der ersten Turnierwoche Tatjana Maria mit der Niederländerin Arantxa Rus im Doppel sowie Tim Pütz mit Giuliana Olmos aus Mexiko im Mixed.