Euroleague-Basketball Foto: Tobias Hase/dpa/Symbolbild up-down up-down Basketball Sieg gegen Piräus: Real Madrid holt sich die Euroleague Von dpa | 21.05.2023, 21:09 Uhr

Real Madrid hat den Titel in der Basketball-Euroleague gewonnen. Die Spanier bezwangen im Endspiel im litauischen Kaunas in einem Krimi Olympiakos Piräus aus Griechenland mit 79:78 (45:45) und holten sich nach 2015 und 2018 zum dritten Mal den Titel in der Königsklasse. Zudem siegte der Club aus der spanischen Hauptstadt achtmal im Vorgängerwettbewerb Europapokal der Landesmeister.