Rudern Sieg beim Weltcup für Weltmeister Zeidler Von dpa | 07.05.2023, 17:16 Uhr

Einer-Weltmeister Oliver Zeidler ist mit einem Sieg in die internationale Ruder-Saison gestartet. Im Finale des Weltcups auf dem Jarun-See in Zagreb ließ der 26 Jahre alte Münchner am Sonntag der Konkurrenz keine Chance.