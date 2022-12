Mikaela Shiffrin Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa up-down up-down Ski alpin Shiffrin feiert Sieg-Hattrick in Semmering - Dürr Dritte Von dpa | 29.12.2022, 19:45 Uhr

Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin ist in Semmering zum Sieg-Hattrick und Lena Dürr zum ersten Mal in dieser Saison auf das Podest gerast. Nach ihren Erfolgen in den beiden Riesenslaloms gewann die US-Amerikanerin Shiffrin auch den Slalom in Österreich und feierte den 80. Weltcup-Sieg ihrer Karriere.