Wolodymyr Selenskyj Foto: Ukrainian Presidential Press Off up-down up-down Streit mit dem IOC Selenskyj warnt vor „Terrorstaat Russland“ bei Olympia Von dpa | 28.01.2023, 12:20 Uhr

Die Ukraine will eine Zulassung russischer Sportler zu Olympia in Paris nicht hinnehmen. Präsident Selenskyj zeigt sich enttäuscht vom IOC und kündigt eine Kampagne an.