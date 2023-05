Das Aufstiegsteam in der Besetzung Florentine Burmeister (v.l.), Katja Poblenz (v.r.), Stefanie Rose (Mitte, l.), Maike Poblenz (Mitte, r) und Cindy Sommer (st. l.). Foto: Jörg Beise up-down up-down Bowling in Mecklenburg-Vorpommern Maike und Katja Poblenz bowlen jetzt in der 1. Bundesliga Von Uwe Poblenz | 16.05.2023, 16:16 Uhr

Am Wochenende schafften die Damen des 1. BC Rostock im Bowling fast unbemerkt das, wovon viele Mannschaften in anderen Sportarten nur träumen können – den Aufstieg in die 1. Bundesliga.