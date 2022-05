ARCHIV - Haas-Pilot Mick Schumacher hofft auf die ersten WM-Punkte. Foto: Hasan Bratic/dpa FOTO: Hasan Bratic Formel 1 Schumacher vor Haas-Heimspiel in Miami unter Druck Von dpa | 06.05.2022, 11:41 Uhr

Unter Floridas Sonne will Mick Schumacher seine ersten Punkte in der Formel 1 einfahren. Der Sohn des Rekordweltmeisters muss dringend Argumente für eine langfristige Zukunft in der Rennserie liefern.