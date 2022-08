Formel 1 Schumacher-Rennwagen für 6,22 Millionen Dollar versteigert Von dpa | 22.08.2022, 20:25 Uhr

Ein historisches Rennauto von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher ist für 6,22 Millionen US-Dollar versteigert worden.Wie das Auktionshaus RM Sotheby’s mitteilte, erhielt ein Bieter aus Monterey in Kalifornien den Zuschlag für den legendären Ferrari F300 von Schumacher aus der Formel-1-Saison 1998.Mit dem Chassis 187 fuhr Schumacher in der Saison 1998 vier Rennen und holte damit vier Siege - in Kanada, Frankreich, England und Italien. ...