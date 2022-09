DBB-Kapitän Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Basketball Schröder weiter für DBB - „Bis ich nicht mehr laufen kann“ Von dpa | 18.09.2022, 20:43 Uhr

Deutschlands Basketball-Kapitän Dennis Schröder will auch in den kommenden Jahren für die Nationalmannschaft spielen. Dies sagte der 29 Jahre alte Spielmacher nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei der Heim-EM in Berlin.