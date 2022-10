Mexiko-Training Foto: Fernando Llano/AP/dpa up-down up-down Formel 1 Sainz und Leclerc in Mexiko im Training vorn Von dpa | 28.10.2022, 21:19 Uhr

Ferrari hat beim Trainingsauftakt zum Formel-1-Spektakel in Mexiko-Stadt das Tempo bestimmt. Carlos Sainz fuhr in der dünnen Luft in rund 2200 Metern über dem Meeresspiegel die schnellste Runde.