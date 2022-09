Andrei Rubljow Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa up-down up-down Tennis Russe Rubljow zieht bei US Open ins Viertelfinale ein Von dpa | 05.09.2022, 19:52 Uhr

Tennisspieler Andrej Rubljow hat bei den US Open in New York das Viertelfinale erreicht.