Holger Rune Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Tennis Rune ohne Angst vor Djokovic: „Will Grand Slam gewinnen“ Von dpa | 19.04.2023, 04:53 Uhr

Der ambitionierte Tennisprofi Holger Rune hat sich für den Rest der Saison hohe Ziele gesetzt und glaubt an einen Titel bei einem der ganz großen Turniere. „Ich will ein Grand Slam gewinnen. Alles, was ich die nächsten Wochen mache, ist darauf ausgerichtet, um bei den French Open mein bestes Tennis zu spielen“, sagte der 19 Jahre alte Däne beim Sandplatzturnier in München.