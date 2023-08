Turnen Routinier Toba gewinnt erste Qualifikation für Turn-WM Von dpa | 27.08.2023, 20:45 Uhr Andreas Toba Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down

Routinier Andreas Toba aus Hannover hat die erste Qualifikation für die Turn-Weltmeisterschaften in gut vier Wochen in Antwerpen gewonnen. Der 32 Jahre alte ehemalige EM-Zweite am Reck kam im brandenburgischen Kienbaum auf 81,150 Punkte im Mehrkampf.