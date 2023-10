In Stralsund wurde am 7. Oktober das Finale in der Mixed-Meisterschaft im Bowling des Landes Mecklenburg-Vorpommern gespielt. Nach der Vorrunde vergangenes Wochenende im HCC Rostock hatten die Duos mit Beteiligung des Bowlingclubs (BC) Schwerin Chancen auf Medaillenränge. Am Ende gewannen den Meistertitel Stefanie Rose und Alexander Krempin vom 1. BC Rostock. Reingard Backhaus vom BC Schwerin schaffte es nach hartem Kampf mit ihrem Bowlingpartner Martin Haecker vom 1. BC Rostock auf dem Silberplatz und Bronze gab es für Tanja Nickel/Ralf Polkow vom 1. BC Rostock.

Vervollständigt wurde das gute Ergebnis durch Katja Poblenz vom 1. BC Rostock mit ihrem Sportfreund Dirk Steffen vom BC Schwerin auf dem vierten Platz und René Linde 1. BC Rostock mit Lebensgefährtin Helgrit Wedmann BC Schwerin auf dem fünften Tabellenplatz.