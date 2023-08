Der Gesamtsieger der Baskenland-Rundfahrt im Jahr 2022 und der Dauphiné-Rundfahrt zwei Jahre zuvor soll das Team in den Bergen mit seinen Kletter-Fähigkeiten und als Führungsfahrer verbessern.



„Dani gibt uns mehr Optionen, wenn die Höhenmeter zunehmen. Egal, ob bei kürzeren Rundfahrten, Grand Tours oder in den Ardennen - ob als Leader, Etappenjäger oder Edelhelfer, mit ihm im Team gewinnen wir an Stärke“, sagte Teamchef Ralph Denk in einer Mitteilung.



Bei der Tour de France 2020 gewann er vor Lennard Kämna und Maximilian Schachmann die 13. Etappe. Die aktuelle Saison lief für den 27 Jahre alten Martinez nicht zufriedenstellend. Nach dem Abgang von Nils Politt erwartet Bora von dem neuen Fahrer, dass er die Rolle als einer der Führungsfahrer im Team einnimmt.