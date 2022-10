Vor dem Großen Preis der USA Foto: Eric Gay/AP/dpa up-down up-down Formel 1 Reifentest-Training in Austin: Leclerc vorn Von dpa | 22.10.2022, 01:56 Uhr

Charles Leclerc hat am Freitag (Ortszeit) im zweiten Freien Training auf dem Circuit of the Americas in Austin die schnellste Runde gedreht.