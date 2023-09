Der 39-Jährige aus Kronberg erhielt in Riesenbeck für seinen Ritt mit Thiago 74,845 Prozentpunkte. Das Gastgeber-Team liegt nach dem ersten von vier Paaren vor Großbritannien und Dänemark. Die Entscheidung fällt am Donnerstag.



Rath reitet mit Thiago einen Sohn von Totilas, der als Wunderpferd in die Geschichte der Dressur eingegangen ist. Mit Totilas hatte Rath 2015 letztmals in einem deutschen Team bei einem Championat geritten. Vor Rath hatte Totilas mit dem Niederländer Edward Gal dreimal Gold bei der WM in den USA gewonnen und mehrere Weltrekorde aufgestellt. Anschließend hatten Paul Schockemöhle und Raths Stiefmutter Ann-Kathrin Linsenhoff den Hengst 2010 für geschätzte zehn Millionen Euro aus den Niederlanden nach Deutschland geholt.