Boxen Profiboxer Gualtieri verliert WM-Titel in den USA Von dpa | 15.10.2023, 06:32 Uhr | Update vor 25 Min. Vincenzo Gualtieri Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down

Der deutsche Profiboxer Vincenzo Gualtieri hat den Weltmeistertitel des Verbands IBF im Mittelgewicht verloren. Bei der Chance auf den zweiten WM-Erfolg in einem Vereinigungskampf unterlag der Wuppertaler am Sonntagmorgen (MESZ) in den USA dem aus Kasachstan stammenden WBO-Titelträger Schanibek Alimchanuli.