Motorsport-Königsklasse Porsche weiter in Gesprächen über Formel-1-Einstieg Von dpa | 20.10.2022, 08:05 Uhr

Porsche bemüht sich nach Angaben des Weltverbands weiter um einen Einstieg in die Formel 1. Der Autobauer befinde sich „noch immer in Gesprächen mit Formel-1-Teams“, sagte Mohammed Ben Sulayem, Präsident des Internationalen Automobilverbands Fia, bei einer Sitzung des Motorsport-Weltrats in London.