Hockey Polo-Coach vor Endrunde: „Mannschaft kann dort gewinnen" Von dpa | 30.05.2022, 13:43 Uhr

Nach dem bisher größten Erfolg in der Vereinsgeschichte mit dem Erreichen des Final Four um die deutsche Hockey-Meisterschaft soll die Reise für die Herren des Hamburger Polo Clubs weitergehen. Und das nicht nur mit Blick auf den Spielort in Bonn am kommenden Wochenende. „Wir haben unser erstes Etappenziel erreicht. Wir wissen, dass wir dort nicht die Mannschaft sind, die gewinnen muss, aber die gewinnen kann“, sagte Trainer Matthias Witthaus am Montag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) auf Anfrage.