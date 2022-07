Hatte sich seine letzten Kräfte für den Zielsprint aufgespart: Etappensieger Simon Clarke (r) gewinnt gegen Taco van der Hoorn. Foto: Daniel Cole/AP/dpa FOTO: Daniel Cole up-down up-down Tour de France Pogacar brilliert auf Pflaster - Alptraum-Tag für Roglic Von dpa | 06.07.2022, 19:17 Uhr | Update vor 10 Min.

Titelverteidiger Tadej Pogacar war auch auf dem Kopfsteinpflaster in der Hölle des Nordens in seinem Element. Der Slowene hängte an einem chaotischen Tag alle anderen Anwärter auf den Gesamtsieg ab.