Mies und Krawietz Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down US Open Plötzlich Gegner: Krawietz besiegt Doppel-Partner Mies Von dpa | 02.09.2022, 03:28 Uhr

Ein seltenes Gefühl erlebten die Tennisspieler Kevin Krawietz und Andreas Mies bei den US Open. Die zweimaligen French-Open-Gewinner standen sich in der Nacht zum Freitag im gemischten Doppel als Gegner gegenüber. Am Ende durfte Krawietz dank des 7:6 (7:2), 7:6 (7:4) über den Einzug in die zweite Runde mit der US-Amerikanerin Nicole Mellchar-Martinez jubeln. Mies war mit Erin Routliffe aus Neuseeland angetreten.