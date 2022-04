Brandon Ingram FOTO: Gerald Herbert NBA Playoffs ohne Clippers - Atlanta Hawks besiegen Cleveland Von dpa | 16.04.2022, 08:25 Uhr | Update vor 45 Min.

Die Los Angeles Clippers haben die NBA-Playoffs verpasst. Im sogenannten Play-In verloren sie in heimischer Halle am Freitag (Ortszeit) mit 101:105 (46:56) gegen die New Orleans Pelicans.