Deutschland-Achter Foto: Roland Weihrauch/dpa/Archivbild up-down up-down Weltcup Platz drei für Ruder-Achter auf dem Rotsee Von dpa | 07.07.2023, 15:21 Uhr

Der Deutschland-Achter sucht weiter nach dem Kurs zurück in die Weltspitze. Zum Start in die WM-Generalprobe auf dem Rotsee in Luzern gab es kein Erfolgserlebnis.