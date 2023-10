Verstappen wurde eine schnelle Zeit zu Beginn des dritten Qualifikations-Abschnitts nachträglich gestrichen, weil er in Kurve fünf außerhalb der Streckenmarkierung gefahren war. Einen Tag nach seiner Pole Position in der Qualifikation für das Hauptrennen hätte aber auch diese Runde nicht für den Platz ganz vorn gereicht.



Dritter Titel für Verstappen?

Verstappen kann bereits am Samstagabend (19.30 Uhr/Sky) im Sprint vorzeitig zum dritten Mal Weltmeister werden. Dazu reichen dem Titelverteidiger drei Punkte oder ein schlechtes Resultat vom WM-Zweiten Sergio Pérez, der als Achter in den Lauf geht. Verstappen führt mit 177 Punkten in der Gesamtwertung vor Red-Bull-Teamkollege Pérez. 180 Zähler werden noch in diesem Jahr vergeben.