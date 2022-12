Denise Herrmann-Wick Foto: Roman Koksarov/AP/dpa up-down up-down Biathlon Perfektionistin: Herrmann-Wick denkt nur an die Heim-WM Von dpa | 07.12.2022, 10:53 Uhr

Denise Herrmann-Wick hat die Heim-WM im Blick. Deutschlands derzeit erfolgreichste Biathletin will auch in Oberhof Medaillen gewinnen. Vielleicht zum letzten Mal in ihrer besonderen Karriere.