Patzte am Barren: Lukas Dauser. Foto: Christophe Gateau/dpa FOTO: Christophe Gateau up-down up-down Deutsche Meisterschaften Patzer beim Abgang: Dauser ohne Medaille am Barren Von dpa | 26.06.2022, 16:42 Uhr | Update vor 32 Min.

Lukas Dauser hat bei den deutschen Turn-Meisterschaften in Berlin überraschend keine Medaille an seinem Spezialgerät gewonnen. Drei Tage nach seinem Erfolg im Mehrkampf kam der Olympia-Zweite am Barren mit 13,166 Punkten nur auf den vierten Platz.