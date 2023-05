Plastikverpackungen Foto: Alexander Heinl/dpa up-down up-down Olympische Spiele Paris will bei Olympia 2024 möglichst kein Einwegplastik Von dpa | 26.05.2023, 16:04 Uhr

Bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Frankreich will die Stadt Paris so weit es geht auf Einwegplastik verzichten. Essen und Getränke sollen Fans frei von Wegwerfplastik genießen können, teilte die Stadt mit.