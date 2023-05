Dimitrij Ovtcharov Foto: Marius Becker/dpa up-down up-down Turnier in Südafrika Ovtcharov gewinnt erstes Spiel bei der Tischtennis-WM Von dpa | 20.05.2023, 14:40 Uhr

Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov hat bei der Tischtennis-WM in Südafrika als erster deutscher Topspieler die zweite Runde erreicht. Nach starker Aufholjagd besiegte der Olympia-Dritte den Franzosen Can Akkuzu noch in 4:3 Sätzen.