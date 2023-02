Magdalena Neuner und Arnd Peiffer Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Biathlon Olympiasieger Peiffer gegen Rückkehr russischer Sportler Von dpa | 08.02.2023, 05:12 Uhr

Bei der Biathlon-WM in Oberhof fehlen Russland und Belarus. Für Olympiasieger Peiffer sollte der Ausschluss so lange anhalten, bis der Krieg in der Ukraine beendet ist. Wilhelm sieht es anders.