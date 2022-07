Kristin Pudenz vom SC Potsdam in Aktion. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler up-down up-down Leichtathletik-WM Olympia-Zweite Pudenz qualifiziert sich für Diskus-Finale Von dpa | 19.07.2022, 05:06 Uhr | Update vor 27 Min.

Die Olympia-Zweite Kristin Pudenz vom SC Potsdam hat sich für das Diskuswurf-Finale bei der Leichtathletik-WM in Eugene qualifiziert. Mit 64,39 Metern zog sie in den Medaillenkampf am Donnerstag (03.30 Uhr/MESZ) ein.