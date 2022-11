Auftaktsieger Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Weltcup in Wisla Kubacki gewinnt Auftaktspringen - Deutsche nicht vorn dabei Von dpa | 05.11.2022, 17:12 Uhr

Der polnische Weltklasse-Skispringer Dawid Kubacki hat das Auftakteinzel in Wisla gewonnen. Nach Sprüngen auf 130,5 und 132,5 Meter distanzierte der Weltmeister von 2019 am Samstag die restliche Konkurrenz in seiner Heimat.