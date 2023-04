Jule Niemeier Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Tennis Niemeier bei Turnier in Madrid ausgeschieden Von dpa | 29.04.2023, 13:43 Uhr

Jule Niemeier ist als letzte deutsche Tennisspielerin beim Turnier in Madrid ausgeschieden. Die Dortmunderin verlor in der dritten Runde 3:6, 4:6 gegen die an Nummer 24 gesetzte Belgierin Elise Mertens.