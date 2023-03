Selina Grotian Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa up-down up-down Biathlon Nachwuchshoffnung Grotian gibt in Oslo Weltcup-Debüt Von dpa | 14.03.2023, 13:32 Uhr

Deutschlands Biathlon-Nachwuchshoffnung Selina Grotian gibt im Alter von gerade einmal 18 Jahren ihr Weltcup-Debüt. Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, gehört die Bayerin zum Aufgebot für das Saisonfinale in dieser Woche am Holmenkollen in Norwegens Hauptstadt Oslo.