ARCHIV - Gewann die Rocket Mortgage Classic in Detroit: Tony Finau. Foto: Frank Gunn/The Canadian Press/AP/dpa FOTO: Frank Gunn

PGA-Tour Nächster Erfolg für Finau: US-Golfer siegt auch in Detroit Von dpa | 01.08.2022, 08:40 Uhr

Der Siegeszug von US-Golfprofi Tony Finau auf der PGA-Tour hält weiter an. Eine Woche nach seinem Erfolg bei der 3M Open in Minneapolis gewann der 32-Jährige aus Salt Lake City auch die Rocket Mortgage Classic in Detroit.