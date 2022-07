Tatjana Maria steht in Wimbledon im Viertelfinale. Foto: Alberto Pezzali/AP/dpa FOTO: Alberto Pezzali up-down up-down Rasen-Klassiker Sensationslauf geht weiter: Maria im Wimbledon-Viertelfinale Von dpa | 03.07.2022, 16:24 Uhr | Update vor 13 Min.

Tatjana Maria schafft in Wimbledon die nächste Sensation. Erstmals in ihrer Karriere steht sie bei einem Grand Slam im Viertelfinale. Im Moment des Erfolgs denkt sie auch an ihre Kinder.